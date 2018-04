Maxi furto da Expert, rubati telefoni ed elettrodomestici per 150 mila euro

LIVORNO. Maxi furto al negozio di elettronica Expert in via dei Pelaghi. Rubati telefonini ed elettrodomestici per un valore di circa 150 mila euro. Il furto, secondo quanto accertato dai carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili, si sarebbe consumato nel corso della notte tra domencia 15 e lunedì 16 aprile. A dare l'allarme sono stati i dipendenti del negozio

all'apertura. Sempre secondo quanto accertato dai militari intervenuti sul posto i malviventi, probabilmente una banda organizzata, hanno praticato un foro nella parete esterna del capannone e da là, una volta all'interno, hanno portato via la merce riuscendo a fuggire poi indisturbati.