Quel sangue versato sul lavoro - L'editoriale

Nella Repubblica fondata sul lavoro, di lavoro si muore. La più atroce tra le ingiustizie sociali. Una settimana dolorosa in tutta la Toscana, a Livorno in particolare. La dignità del lavoro e di chi lo svolge, già calpestata nel corso di dieci lunghi tremendi anni di crisi economica, subisce l’estremo oltraggio delle morti bianche. Si può uscir di casa una mattina e non farvi più ritorno perché i protocolli di sicurezza vengono considerati solo un appesantimento ai ritmi di produzione, perché può esserci una distrazione, un errore umano, un gesto di inesperienza, perché può sopraggiungere la stanchezza per turni troppo lunghi, perché tutte queste cause insieme in un giorno maledetto si portano via a tutte le età le vite di chi facendo il proprio dovere garantisce il benessere collettivo.

Il lavoro come valore sociale è stato trascurato nell’ultimo trentennio, in particolare quello legato alle attività manifatturiere. Abbiamo colpevolmente ignorato d’essere la seconda potenza industriale in Europa; abbiamo inseguito una fatua modernità senza progresso. E si è smesso di occuparsi delle problematiche della classe operaia, delle classi lavoratrici – sia pure nella complessa articolazione delle nuove professioni create dall’innovazione tecnologica – a partire proprio dalla sicurezza sui luoghi di lavoro. Tante norme burocratiche, ma poca sostanza.I lavoratori condannati alla solitudine sociale e individuale. Mentre i sindacati sono finiti fuori gioco per i loro errori e per una delegittimazione interessata. Così se si fatica in solitudine, si muore ancor più soli. Un po’ di luce, pur nel dolore, dalle mille e mille fiaccole giovedì sera a Livorno in memoria di Lorenzo e Nunzio: la più partecipata manifestazione popolare degli ultimi dieci anni in città, come ha scritto il nostro Mauro Zucchelli. In tanti forse per una volta meno soli.Buona Pasqua allora a tutti noi: a chi possiede il dono della fede e a chi non smette di esercitare il laico dubbio.