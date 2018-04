Morti in porto, ci sono dieci indagati

LIVORNO. Sono dieci le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di Nunzio Viola, 52 anni, e Lorenzo Mazzoni, 25, i due operai della Labromare scomparsi mercoledì mentre erano al lavoro all’interno della Depositi Costieri Neri. A causare il decesso l’esplosione della cisterna numero 62, dove con due colleghi stavano ultimando le operazioni di svuotamento.

Livorno, due morti nell'esplosione in porto: la ricostruzione della tragedia Ecco il serbatoio esploso nel deposito del gruppo Neri, a Livorno: è qui che hanno perso la vita due operai di 25 e 53 anni - L'ARTICOLO



La conferma è arrivata nel tardo pomeriggio di sabato 31 quando dalla Procura sono stati inviati – tramite posta certificata – gli avvisi ad altrettanti avvocati. Nell’atto, la convocazione per l’affidamento dell’incarico al medico legale che martedì dovrà effettuare l’autopsia sulle vittime e l’ipotesi di reato: omicidio colposo plurimo.Ecco perché – in termini tecnici – l’iscrizione è un atto di garanzia proprio nei confronti delle persone sottoposte a indagini che in questo modo potranno nominare a loro volta un consulente di parte che assista alle operazioni che si svolgeranno all’ospedale Santa Chiara di Pisa.Per il momento i nomi degli indagati sono top secret. Ma tra questi ci sono i vertici delle due aziende coinvolte nell’incidente: la Labromare, in qualità di datore di lavoro degli operai, e la Depositi Costieri Neri, società all’interno della quale è avvenuta la tragedia.La formalizzazione delle contestazioni è arrivata al termine di un lungo summit che si è svolto ieri mattina in via Falcone e Borsellino. All’incontro hanno partecipato, oltre al procuratore capoe alle due sostitute –che coordinano le indagini – diverse delegazioni di polizia giudiziaria che su diversi fronti dovranno effettuare gli accertamenti. A cominciare dalla squadra mobile e dalla Polmare, passando per i vigili del fuoco e la capitaneria di porto, fino al dipartimento dell’Asl che si occupa di sicurezza sul lavoro.