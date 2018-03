Giovane e senza lavoro? Il tirocinio lo fai in Europa: ecco come

LIVORNO. Vicino casa non si trova un lavoro a pagarlo, gli annunci di lavoro in provincia e dintorni sono deprimenti, il curriculum è fermo a un punto morto. Per chi si trova in questa situazione la Regione Toscana ha pensato a una soluzione: l’Europa. Un bando con un budget di 4 milioni di euro nel periodo 2017-2020 con borse da 500 o 750 euro al mese per lavori, apprendistati e tirocini (non curriculari) in un Paese della comunità europea. Il bando è stato approvato nell’aprile del 2017, con un budget totale di oltre 4 milioni. Il primo anno, il 2017, è stato stanziato 1 milione e 461mila euro. Per i prossimi tre anni la dotazione sarà un po’più bassa: 675mila euro nel 2018, 927mila nel 2019, e 935mila nell’ultimo anno, il 2020.



CHI PUÒ FARE DOMANDA



Tre i requisiti fondamentali per potere presentare la domanda di finanziamento per la borsa: essere cittadini europei, risiedere in Toscana e avere almeno 18 anni. Ma non è finita qui. Bisogna anche non avere un impiego: disoccupati dunque e iscritti a un centro per l’impiego della Toscana. O anche inattivi, come possono essere per esempio gli studenti, prima di avere stipulato un contratto di lavoro, tirocinio o apprendistato in un paese comunitario diverso da quello di residenza. Prima di presentare la domanda bisognerà andare in ogni caso in un centro per l’impiego per verificare i requisiti.



Da ultimo occorre un “accordo” con il futuro datore di lavoro. Servirà dunque, prima di inviare la domanda, avere il contratto o la lettera di impegno in tasca. Il contratto non potrà avere una durata inferiore a tre mesi e dovrà partire entro quattro mesi dalla data di approvazione della domanda di finanziamento.

La finestra per presentare le domande è stata aperta l’11 maggio dello scorso anno e verrà chiusa il 31 dicembre del 2020. Le richieste possono essere presentate tramite interfaccia web Apaci sul sito della Regione (http: //www.regione.toscana. it/apaci) o inviate alla casella di posta certificate (Pec) regionetoscana@postacert. toscana. it.Gli uffici approveranno o respingeranno la domanda entro i 30 giorni successivi all’ultimo giorno del mese della presentazione e gli elenchi saranno pubblicati sul sito della Regione e sul Burt, il Bollettino ufficiale regionale. È bene ricordare che la pubblicazione vale come notifica e che non saranno mandate comunicazioni individuali.