Coppa Toscana, Gea incrocia gli Shoemakers

GROSSETO. Saranno gli Shoemakers Monsummano gli avversari della Gea Basketball Grosseto nei quarti di finale di Coppa Toscana di serie D, in programma nel prossimo fine settimana.



I pistoiesi, con la qualificazione al turno successivo già in tasca, hanno concluso la prima fase della manifestazione d’apertura della stagione 2018-2019 perdendo in casa contro il Lella Basket (66-63) al termine di una gara risolta in volata.



I grossetani di Pablo Crudeli hanno dato invece una bella dimostrazione di forma, ottenendo la terza vittoria consecutiva contro il Valdicornia con un vantaggio di 36 punti, grazie ad bella prova collettiva e a una difesa superlativa.



«Ai nostri avversari mancavano diversi giocatori importanti – ha commentato coach Pablo Crudeli – ma stavolta sono veramente contento del nostro comportamento, specialmente in difesa, dove abbiamo cancellato Guerrieri, uno che nelle prime due uscite aveva segnato 25 e 41 punti, e siamo stati sempre molto attenti».



«Gli schemi – ha aggiunto Crudeli – hanno funzionato a dovere e ho visto giocate importanti. Siamo riusciti a prendere il largo presto e questo mi ha permesso di ruotare tutta la rosa e soprattutto di dare minuti importanti ai bimbi che stanno crescendo nel vivaio. Anche per loro è stata una bella giornata che servirà per il futuro».



L’allenatore argentino e il vice Luca Faragli nel corso della settimana cercheranno di studiare un avversario che si è garantito la qualificazione giovedì scorso mettendo al tappeto la quotata Chiesina e che cercherà di sfruttare il fattore campo per approdare alle Final Four, previste per il 5-6 gennaio 2019.



LA SITUAZIONE. Coppa Toscana, girone O: Donoratico-Valdicornia

58-65, Lucarelli Sport Cecina-Gea Grosseto 59-77, Valdicornia-Cecina 82-81 (dts), Grosseto-Donoratico 71-67, Gea Grosseto-Valdicornia 76-40, Donoratico-Cecina 85-61.Gea Grosseto 6 punti, Valdicornia 4, Donoratico 2, Cecina 0. —