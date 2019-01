Rc Auto più salata per 5.100 maremmani In un anno la polizza è cresciuta del 9,3%

Automobilisti, guidate con prudenza: per l’incolumità vostra e altrui ma anche a tutela del vostro portafoglio. Dalle Colline Metallifere alla foce dell’Albegna, da Grosseto all’Amiata, sono 5.100 i guidatori che nel 2019 pagheranno un premio per l’Rc Auto più alto rispetto all’anno precedente per effetto di un sinistro con colpa nel quale sono incappati nel 2018. C’è la brutta notizia ma c’è anche un aspetto positivo: nonostante il 4,2% della platea degli automobilisti dovrà fare i conti con gli effetti di un peggioramento della propria classe di merito – meglio è andata nella vicina Siena dove la percentuale di chi pagherà di più si ferma al 3,5% – Grosseto rimane la provincia toscana con il più basso premio medio pagato, cioè 482 euro contro una media regionale di 676 euro, come confermano i dati dell’Osservatorio di Facile. it, il portale online che confronta le migliori offerte di polizze auto. La tendenza, però, è al rialzo.



il confronto



Facile. it ha passato al setaccio più di 32mila preventivi di rinnovo dell’Rc Auto formulati da automobilisti toscani e raccolti tramite il proprio portale: risulta che sono 97mila i guidatori del Granducato che nel 2019 rispetto al 2018 arretrano sul fronte del merito; Pisa (5,5%) e Massa Carrara (5,3%) sono le province in cui, percentualmente, si è registrato il maggior ricorso alle assicurazioni per denunciare sinistri con colpa: Grosseto si colloca nell’area “di mezzo” della classifica, e al di sotto della media toscana (4, 9%)., che è superiore a quella nazionale (3,8%).



si sborsa di più



La Maremma è un’isola ancora (abbastanza) felice per gli automobilisti, ma la tendenza è ad un peggioramento: basta andare sul portale di Facile.it e dare un’occhiata all’evoluzione dei premi delle polizze. A dicembre 2017 il premio medio pagato in provincia di Grosseto era di 441 euro; a febbraio 2018 di 472 euro, cifra che è cominciata a crescere significativamente da maggio scorso (492 euro), ha raggiunto il picco dell’anno a luglio (523 euro), è ridiscesa (di un poco) e poi è risalita per concludere l’anno (dicembre 2018) a 482 euro, cioè il 9, 3% in più rispetto allo stesso mese del 2017.



la mappa nei comuni



Nel 2018 i grossetani hanno pagato per la polizza auto in media 480 euro; i follonichesi 467 euro; gli orbetellani 449 euro; i massetani 451 euro; chi ha sborsato di più sono gli argentarini: 499 euro. L’Rc Auto più economica pagata nel corso del 2018 in provincia di Grosseto è stata di 168 euro per un guidatore maschio, in 1ª classe di merito, che guida una Volkswagen e-up! immatricolata a novembre.



le garanzie



Il portale di

Facile.it rivela anche quali sono le garanzie accessorie – che fanno crescere il costo della polizza ma offrono anche servizi e maggiori coperture – richieste dagli utenti: più del 40% dei guidatori al volante in provincia di Grosseto non rinunciano all’assistenza stradale. —