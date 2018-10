Un Polo della conoscenza a servizio delle imprese

GROSSETO. Gli uffici, ricavati nel fondo di proprietà della Provincia in piazza San Francesco a Grosseto, sono ancora da sistemare; c’è un cambio di destinazione d’uso da fare e i lavori da iniziare. Intanto, però, la macchina si è messa in moto e, con una conferenza stampa convocata ieri a Palazzo Aldobrandeschi, il presidente della Provincia di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’avvocato Davide Lera hanno annunciato la creazione del Polo della conoscenza, una nuova realtà associativa fra enti pubblici e soggetti privati.



Questo possono essere imprese, ricercatori, università, organizzazioni per l’educazione degli adulti, amministrazioni regionali, scuole di formazione professionale, Ong, cooperative e scuole imprese private e associazioni di categoria, nata in seno alla Provincia.



Il progetto di un Polo della conoscenza è già stato presentato la scorsa primavera alla cittadinanza. Ieri è stata la giornata della presentazione del presidente Lera, 54 anni, nominato proprio da Vivarelli Colonna. E l’occasione per fare il punto su come procedono i lavori – organizzativi e materiali – per la creazione del Polo, il terzo dopo il Polo tecnologico di Santa Rita e il Polo dell’Agroalimentare di Rispescia, creati dalla Provincia per lo sviluppo delle imprese del territorio, e di cui il nuovo Polo costituirà il terzo anello.



«È facile capire di cosa si occupano un Polo tecnologico e un Polo dell’agroalimentare – spiega Lera –. Meno facile è capire di cosa si occupa un Polo della conoscenza». Ma non meno importante, secondo i due presidenti, le attività che questa struttura può offrire agli imprenditori.



Vivarelli Colonna parla di un «trasferimento del know how interaziendale», ovvero lo scambio di conoscenze e competenze da azienda ad azienda, o da altri soggetti. «In Italia – prosegue – c’è una mentalità di nanismo imprenditoriale. Bisogna invece trovare gli strumenti per aggregarsi». E la Provincia, nonostante il semismantellamento seguito alla riforma Delrio, «vuole avere l’ambizione di provare a ridiventare punto di riferimento per lo sviluppo delle imprese».



Come ha fatto quell’imprenditore a sfondare nel mercato cinese? Come funzionano i fondi europei per le imprese? Qual è la migliore tecnologia per il proprio business? Il Polo promette non solo di venire incontro alle necessità delle imprese, come può fare una associazione di categoria «ma, a differenza di quest’ultima, che ha carattere assistenziale, l’attività del Polo della conoscenza mira a fare sistema, non risponde solo all’esigenza di un singolo», spiegano Vivarelli Colonna e Lera. «Non c’è economia senza conoscenza e qui parliamo di una economia della conoscenza», dice quest’ultimo. I primi contatti e i primi soggetti interessati si sono fatti avanti («c’è l’interessamento del Sant’Anna», dice Vivarelli Colonna); iniziata anche la concertazione con le associazioni di categoria. Il prossimo passo sarà un bando per trovare il soggetto gestore del locale che ospiterà il centro operativo del Polo, in piazza San Francesco. Il costo della gestione del Polo, spiegano i due presidenti, sarà a carico del soggetto gestore, ma è prevedibile che almeno in una prima fase possano convergere sul progetto fondi pubblici, come è già accaduto per il Polo agroalimentare su cui, ricorda Vivarelli Colonna, Stato e Regione hanno messo 3 milioni di euro.

Intanto nel fondo di proprietà della Provincia in piazza San Francesco che ospiterà il Polo i lavori sono seguiti dal consigliere provinciale Marco Biagioni. «C’è da fare il cambio di destinazine d’uso dell’immobile, che finora ha ospitato pub e ristorante – spiega – ed è

già pronta la bozza». Il fondo negli anni ha ospitato pub e ristoranti, ma da molto tempo è inutilizzato. E per anni la Provincia ha cercato invano di venderlo. «L’istituto Alberghiero si è detto disponibile a prendere il bancone – dice Biagioni –. Potrebbe essere tutto pronto a inizio 2019».