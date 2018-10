Barca di legno affonda Salvi i naufraghi dispersi per due giorni

PORTO ERCOLE.

Erano partiti mercoledì mattina da Porto Ercole alla volta dell’isola della Maddalena a bordo della Caimano, una barca di legno di 14 metri. Ma quell’imbarcazione le coste della Sardegna non le ha mai toccate: naufragata nel tragitto, ha lasciato i due sventurati in mare aperto per due giorni, a bordo di due zattere di salvataggio.



C’è voluto un imponente dispiegamento di mezzi e uomini per ripescare, letteralmente, Renato Spano e Alessandro Vitiello, entrambi sardi, dalle onde del mar Tirreno.



I due erano partiti mercoledì dall’Argentario per riportare in Sardegna l’imbarcazione in dotazione al diving Full Dive. Come raccontano al molo di Porto Ercole, è uso d’estate impiegare barche non locali per portare i sub in giro per l’arcipelago. A fine stagione le barche rientrano poi nei porti di appartenenza.



E così per la Caimano. Spano e Vitiello erano arrivati all’Argentario per riportarla a casa, in Sardegna.



Le condizioni meteo, mercoledì, parevano buone e i due hanno preso il largo alla volta della punta settentrionale della Sardegna.



Non è chiaro cosa sia successo durante il tragitto. Una nota divulgata dalla guardia costiera di Olbia, che ha coordinato le ricerche e riportato sulla terraferma i due naufraghi, parla di probabili infiltrazioni nello scafo in legno che avrebbero fatto cedere l’imbarcazione, poi colata a picco.



Fatto sta che i parenti dei due marinai, non vedendoli tornare, hanno dato l’allarme contattando la sala operativa della capitaneria di porto – guardia costiera di Olbia. Il capitano di vascello Maurizio Trogu, direttore marittimo del nord Sardegna, ha immediatamente disposto l’uscita in mare di una motovedetta di stanza alla Maddalena e ha chiesto rinforzi alla centrale operativa del comando generale delle capitanerie di porto di Roma. In particolare è stato richiesto l’intervento di un aereo del nucleo aeromobili della guardia costiera di Pescara. Altre quattro motovedette, due da Olbia e una da Golfo Aranci, oltre a quella partita dalla Maddalena e all’aeroplano Atr42mp Manta 1 da Pescara, a cui si è poi aggiunto l’elicottero Nemo 7, hanno scandagliato per due giorni il tratto di mare tra la costa maremmana e la Sardegna.



La notizia tanto attesa è arrivata ieri sera. A 50 miglia dall’isola della Maddalena

è stato trovato prima uno e poi, mezz’ora dopo, anche l’altro naufrago. I due, scossi e infreddoliti, sono stati portati all’ospedale della Maddalena. Hanno raccontato di essere stati insieme fino al mattino sulle due zattere di salvataggio, poi il mare li ha separati. —