Crolla tetto di un capannone di Sei Toscana: paura a Follonica

FOLLONICA. Paura, a Follonica, per il crollo parziale del tetto di un capannone di proprietà del Comune utilizzato da Sei Toscana, società che gestisce la raccolta dei rifiuti. La struttura si trova in via Amendola e serve da deposito per gli automezzi. La parte crollata è di crica 400 metri.

Sul posto è stata chiamata una squadra dei vigili del fuoco. Non risultano persone coinvolte.

Secondo fonti del Comune la copertura conteneva amianto. Sotto le macerie è rimasta una spazzatrice.

Notizia in aggiornamento