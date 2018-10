S’innamora di una prostituta e lei gli prosciuga il conto

SCARLINO. Non c’è un’età nella quale si smette di amare. La vicenda che hanno scoperto i carabinieri della stazione di Scarlino racconta proprio questo. Ma dice anche altro: ovvero, che in certi casi, l’amore può diventare pericoloso e finire con un arresto. O meglio due, quelli fatti dai militari della compagnia di Follonica che due mattine fa si sono trovati davanti un ottantunenne accompagnato da due ventenni avvenenti in banca. I carabinieri erano andati nella sede della filiale proprio per controllare i movimenti del conto corrente dell’anziano, quando se lo sono trovato davanti in compagnia delle due ragazze, pronto a versare sul conto di una delle due gli ultimi cinquemila euro. Soldi che - secondo le indagini dei carabinieri - sarebbero stati estorti dalle due ventenni. Per Maya Ilieva 25 anni e per Maya Avramova, 23 anni, sono scattate le manette: le due ragazze sono state portate al carcere Don Bosco di Pisa.



I carabinieri di Follonica stavano seguendo da tempo i movimenti delle due ragazze, entrambe prostitute. I loro clienti sono per lo più anziani: tra loro c’era anche l’ottantunenne che vive in Maremma da solo e che aveva messo da parte un po’ di soldi. Nel corso dei mesi, il suo conto corrente si era assottigliato: l’anziano avrebbe consegnato alle due ragazze quasi cinquantamila euro. Si era innamorato della più giovane. All’inizio la loro relazione era quella tipica del cliente con la prostituta: l’ottantunenne riceveva prestazioni sessuali in cambio di soldi. La tariffa era circa di 100 euro. Poi però la giovane aveva cominciato a confidargli tutte le sue difficoltà, spiegandogli che aveva debiti da onorare e lui aveva deciso di aiutarla. Le richieste delle due giovani erano diventate sempre più pressanti fino a quando l’anziano avrebbe cominciato a subire vere e proprie minacce. «Tu non sai chi siamo noi e cosa possiamo farti», gli avrebbero detto le due giovani bulgare che si prostituivano sia per strada che in un appartamento.



L’ottantunenne, ormai succube di questa situazione, aveva deciso due giorni fa di consegnare alle due ventenni gli ultimi soldi che aveva sul conto corrente: cinquemila euro, gli ultimi risparmi di una vita.



L’arrivo dei carabinieri è stato quindi provvidenziale: i militari le hanno arrestate con l’accusa di estorsione aggravata e ora sono in carcere. L’anziano, sentito dai militari,

ha preferito raccontare poco di questa storia, limitandosi ad ammettere di essersi innamorato della ventitreenne che lo ha minacciato insieme all’altra ragazza. Le indagini dei carabinieri proseguono: l’idea è che ci siano altri casi simili che ancora oggi non sono emersi.