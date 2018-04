Agli scavi di Roselle nasce l’Infopoint

ROSELLE. Ospiterà un punto informativo e una biglietteria, avrà un settore foresteria per ospitare studenti, ricercatori e archeologi. Ampio parcheggio per auto e bici.



Sono cominciati i lavori per costruire il Punto informativo dell’area archeologica di Roselle: un milione e 450mila destinati a una struttura dall’architettura contemporanea e dal basso impatto paesaggistico. «Il progetto – spiegano dal Comune – prevede la realizzazione di una struttura ricettiva di circa 400 metri quadri a servizio del Parco Archeologico, con funzioni di biglietteria-informazione, foresteria che potrà ospitare i ricercatori e gli studenti, cucina per mensa e buffet. Fuori, un’area parcheggio di oltre 5mila metri quadri per auto un altro, di 230 metri quadrati, per cicli». Sarà inoltre realizzato – spiega ancora il Comune – un punto di bike-sharing, snodo in rete con le piste ciclabili che saranno realizzate e che metteranno in comunicazione gli scavi archeologici con la città, la stazione Fs e la costa, fino al parco della Maremma. La struttura gode anche della convenzione e del protocollo d’intesa sottoscritti tra il Comune, l’Università di Siena e la Soprintendenza per la valorizzazione dell’area archeologica grazie a campagne di scavo con gli studenti universitari, summer schools anche con università straniere e iniziative comuni di maggiore integrazione degli scavi col nostro Museo Archeologico. Il progetto ricade nel “Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” , bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che ha visto vincitore il Comune di Grosseto. Ieri mattina le ruspe erano al lavoro, pienamente operative. In loco il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e al suo fianco i due assessori ai lavori pubblici Riccardo Megale e al turismo Luca Agresti. «L’inaugurazione – dice Megale – sarà tra 9 mesi a lavori conclusi, da contratto». L’infopoint è un progetto risalente alla vecchia amministrazione. Con la nuova amministrazione è stata modificata la funzione interna, con l’introduzione di una semi-foresteria che possa aprire qualche chance in più per l’accoglienza finalizzata alla ricerca, allo studio e allo scavo. «Sono in corso di allaccio – dice Megale che cita il lavoro di Agresti – rapporti anche con musei italiani ed esteri». Questa

struttura comunale (che farà sia da infopoint che da biglietteria) sorgerà circa a 1 chilometro e mezzo dall’attuale biglietteria, da sempre funzionante all’ingresso degli scavi e gestita dalla Soprintendenza. Da capire dunque come le due biglietterie potranno convivere.