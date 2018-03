A Marina il ticket per la sosta delle auto rincara fino a 1 euro

GROSSETO. Comune di Grosseto e Sistema hanno presentato ieri la nuova organizzazione della sosta a pagamento nel capoluogo e nelle frazioni della costa (Marina di Grosseto, Principina mare e Marina di Alberese). Aumentano i posti auto, cambia la tariffazione (si registrano degli aumenti) e partono alcuni interventi di riqualificazione in prospettiva futura. Sempre a contatto con le associazioni del territorio. Novità anche per la sicurezza. «È un piano unico – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – una regolamentazione che definisce l’uso degli spazi adibiti a parcheggio e le economie che ne derivano, a Grosseto e nelle frazioni. In queste scelte ci caliamo un ragionamento più ampio e profondo».

Il Piano è diviso per zone e va a individuare criticità e possibili soluzioni.

La città. La prima scelta riguarda il centro storico. Forse è come fare i calli a un malato terminale, ma il Comune, intanto, ha scelto di accogliere le richieste arrivate dalle associazioni di categoria. Sotto Natale, nelle domeniche di dicembre, per i parcheggi attorno alle Mura gestiti da Sistema (Porta Corsica, piazza Nassiriya e via Oberdan), saranno introdotte tariffe agevolate, come nel resto dell’anno nei giorni festivi. Quindi 20 centesimi all’ora per un massimo di 2 euro, anziché la tariffa piena. Per il resto le tariffe e il sistema dei parcheggi restano invariati. Allo studio, invece, un restyling dell’area di piazza Tripoli, dove i posti auto (a pagamento) potrebbero essere ridisegnati.

Marina e Principina. «Riguardo ai parcheggi sulla costa, al Comune – ha spiegato il sindaco – è stata manifestata l’esigenza di favorire una maggiore rotazione adottando misure per aumentare la capacità dei parcheggi mediante un sistema di sosta a pagamento che garantisca l’occupazione degli stalli limitatamente al tempo necessario, ottimizzando così l’utilizzo dei posti auto. Anche per limitare il fenomeno della sosta selvaggia». Vediamo, quindi, quali sono le novità. Innanzitutto è previsto “un ritocchino” alle tariffe, che entrerà in vigore subito dopo Pasqua. A Marina di Grosseto e su tutta l’area costiera, negli stalli blu, si pagherà un euro all’ora, anziché 60 centesimi, mentre il giornaliero passa da 3 a 5 euro (il 67 per cento in più). Così facendo, secondo il Comune, gli stalli non verranno più utilizzati come posti auto privati, ma per la loro reale funzione, cioè quella di permettere ai turisti e ai cittadini di andare al mare. Parte degli introiti servirà a finanziare nel 2019 anche un’ulteriore operazione, cioè quella di miglioramento del parcheggio a Sud del canale San Rocco, e la creazione a Principina mare di un collegamento tra i due parcheggi di via dello Squalo e piazzale Tirreno. In futuro – ma questo succederà l’anno prossimo – sono previste novità sulla sosta anche a Shangai.

Fortezza di San Rocco e lungomare. Nell’ex Fortezza, a due passi dal porto, a partire da questa stagione estiva, sono a disposizione quaranta posti auto in più in un’area appena riqualificata e restituita alla frazione. Il numero complessivo degli stalli – adesso disciplinati da segnaletica –ammonta a cento. Attenzione anche alla sicurezza. In questo caso le richieste dei gestori degli stabilimenti balneari riguardavano l’installazione di un sistema di videosorveglianza, che è stato progettato da Netspring. «Già da quest’estate tre telecamere renderanno visibili i parcheggi del lungomare, tra via Elba e via Catalani. Le telecamere – ha precisato l’assessore Fausto Turbanti – saranno collegate al resto del sistema di video-sorveglianza e connesse con le centrali operative di polizia municipale, Questura e Carabinieri».

Marina di Alberese.

Tutto invariato all’interno del Parco regionale della Maremma. Resta valida fino al 2022 la convenzione sottoscritta dal Comune di Grosseto, il Parco e Sistema per la gestione del parcheggio, un documento che disciplina a parte stalli (sempre gli stessi da anni), orari della sosta e tariffe.