Sbanda sull'Aurelia, esce illeso dal veicolo

GROSSETO. Incidente stradale sull'Aurelia nord, poco prima delle 21 di sabato 17 febbraio, nel tratto tra Gavorrano scalo e Gavorrano in direzione Livorno. Il conducente di una Mercedes, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto sbandando contro il guardrail. Fortunatamente illeso,

è uscito da solo dll'abitacolo.

Sono scattati i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco, personale medico del 118 e la polizia stradale per i rilievi. La corsia nord è stata interrotta al traffico per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo, andato distrutto.