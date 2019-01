Valdelsa imbiancata dalla neve, prolungata l'allerta

GAMBASSI TERME. Previsioni meteo rispettate. Nel pomeriggio di martedì 22 gennaio la neve ha imbiancato la Valdelsa, in particolare le zone collinari di Gambassi Terme e Montaione, dove però non si sono registrati grossi disagi sul piano della viabilità, grazie anche alla macchina della protezione civile che si era messa in moto in tutto il circondario. Allertati in via preventiva i mezzi spargisale e spalaneve, con il coinvolgimento di dipendenti comunali, associazioni di volontariato e ditte esterne. Un’organizzazione che sarà replicata anche per l’intera giornata per mercoledì 23 visto che l'allerta è stata prolungata per le prossime 24 ore.

A Gambassi, il sindaco Paolo Campinoti, ha fatto il punto della situazione nel pomeriggio, tranquillizzando i cittadini: «La neve ha attaccato solo nei tratti di strada più alti del nostro territorio, a partire dai 450 metri sul livello del mare. La raccomandazione è di viaggiare con prudenza con gomme termiche». Le strade erano comunque tutte regolarmente percorribili. Stessa situazione anche a Montaione, dove il sindaco Paolo Pomponi è rimasto costantemente in contatto con gli agenti della polizia municipale che hanno monitorato la situazione soprattutto nella serata.

Disagi invece per chi viaggia in treno. Sulla linea Siena–Empoli–Firenze il Gruppo Fs ha assicurato l’80% delle corse regionali e un servizio bus “spola” tra Siena e Empoli che sostituisce i treni cancellati; in particolare i treni Firenze–Empoli – Siena e viceversa effettuano fermate aggiuntive a Ponte a Elsa e Castellina in Chianti con allungamenti

dei tempi di viaggio fino a 15 minuti.La sala operativa della Regione,come accennato, ha confermato fino alla mezzanotte di mercoledì 23 il codice giallo per neve anche su tutto il territorio del circondario. Prevista neve poco abbondante e locale formazione di ghiaccio.