Duemila in piazza per la Befana-vigile del fuoco

Empoli, la Befana dei vigili del fuoco in piazza Farinata degli Uberti La "vecchietta" è scesa con la scala dal palazzo su una piazza gremita di bambini e di adulti e ha distribuito piccoli doni dal suo sacco

EMPOLI. Duemila persone sono rimaste incantate, quasi un’ora col naso all’insù, in piazza Farinata degli Uberti per lo spettacolo della Befana organizzata dai vigili del fuoco del distaccamento di Empoli. Con l’aiuto di molti altri volontari della Misericordia di Empoli, della Vab e con la collaborazione della propositura e di don Guido Engels, del Comune, della Confesercenti e della Associazione centro storico.

La Befana-vigile del fuoco, Vittorio Vesce, (che già era stato protagonista della prima edizione svoltasi l’anno scorso) si è calata dal campanile della Collegiata a 35 metri di altezza grazie alla sua specializzazione perché fa parte del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale). È poi atterrata sul tetto accanto alla chiesa (a destra guardando dalla piazza). Da qui, con l’aiuto di Freddy Lavezzo (in qualità di speaker), ha inscenato qualche gag ironica sulla Befana. E sul fatto che, poi una volta giunta sulla terrazza (sempre a destra della Collegiata), non riusciva a scendere a terra. Poi la Befana è arrivata in piazza e ha distribuito le caramelle donate dall'azienda Fallani.