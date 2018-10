Empoli invasa dai CR7 boys: centinaia in coda per ore da tutta la Toscana - Video

Empoli-Juve, in coda per i biglietti: anche 4 ore in fila per vedere CR7 al Castellani Martedì 16 è iniziata la prevendita dei biglietti per la partita Empoli-Juventus: è stato stato subito assalto al biglietto, con i tifosi in coda per ore pur di acquistare un tagliando per vedere dal vivo CR7 (video Agenzia Sestini)

EMPOLI. In coda da ogni angolo della Toscana. Tutti in fila per accaparrarsi un posto. Pazientemente in attesa, sognando la Juve. Sognando CR7. Già, perché il popolo bianconero ha sempre preso d’assalto le biglietterie del Castellani in questi anni, ma lo sbarco a Empoli del fuoriclasse portoghese, previsto per sabato 27 ottobre (ore 18) ha fatto schizzare alle stelle le richieste per un posto in prima fila.

Per vedere Cristiano Ronaldo dal vivo, per vederlo provare un doppio passo, o magari esultare mostrando i muscoli alla bandierina, si è pronti a fare follie. Filippo Modica è stato il primo in assoluto a mettersi in fila, nel giorno in cui è partita la vendita dei bigliett i (ne sono stati venduti 6.500 nelle prime 2 ore). Una pizzetta al bar e poi, “armato” di pazienza, il pensionato di Castelfiorentino si è messo a sedere su una fioriera di piazza della Vittoria alle 12, quattro ore prima dell’apertura dell’Empoli Store. «Ne è valsa la pena – racconta dopo aver preso il biglietto alle 16.05 – perché la Juve è qualcosa che mi porto dentro da sempre, sono gobbo. Tanti hanno protestato per il costo (da 50 a 200 euro) ma tanto i biglietti finiranno comunque. Io mi godrò il match con un amico».

QUI STADIO



Si sente già il profumo del grande evento, a intravedere il bagliore dell’aura di quella che a tutti gli effetti una rockstar mondiale. Nemmeno la leggera pioggia caduta su Empoli nel primo pomeriggio ha fermato i tifosi della Vecchia Signora, arrivati al Castellani sin dall’ora di pranzo. Qualcuno si è armato di ombrello, altri sono rimasti in macchina parcheggiando in quadrupla fila e bloccando letteralmente viale delle Olimpiadi nel tratto di fronte al PalAramini (tanto che poi sono arrivati anche i vigili a distribuire multe). Lunghe code sia alla biglietteria che si trova tra la Tribuna e la curva sud, sia al centro di coordinamento dell’Unione Clubs Azzurri. Afrim Hoxha, ancora con gli abiti del lavoro si è messo in viaggio da Altopascio, ed è in coda dalle 13. «Ho preso un pomeriggio di permesso – racconta – la Juve la vedi una volta sola all’anno, per lei questo e altro. Sono tifosissimo da quando vivevo ancora in Albania. Ronaldo? Io sono qui soprattutto per la maglia, la Juve viene prima di qualsiasi suo giocatore».

La Juve al Castellani è un appuntamento fisso. «Vengo sempre quando ci sono i bianconeri – racconta Sandro Nardini di Vinci, abbonato allo Stadium – sono in coda dall’ora di pranzo, lo faccio soprattutto per mio figlio che è ancora più sfegatato di me». C’è anche chi arriva dai feudi viola. «Sono di Campi Bisenzio» racconta Riccardo Bavetta che si presenta ai botteghini con la felpa bianconera: «Qui veniamo sempre volentieri, la situazione è più tranquilla rispetto al Franchi di Firenze. Speriamo che Allegri non decida di far riposare Ronaldo». Già, Cristiano, così star da attirare anche i tifosi di altre squadre. Alessio Casa, 18 anni, è arrivato in motorino da Lamporecchio. «Sono qui solo per lui. Sono tifoso del Milan, ma Cristiano è un mito e vogliamo vederlo giocare dal vivo».

QUI STORE



Lunghissime code anche all’Empoli Store di piazza della Vittoria. «Anche io sono gobbo – racconta Luigi Seppi di Colle Val d’Elsa – in casa mia si vede solo il bianconero. CR7? Ho l’abbonamento a Torino, l’ho già visto giocare. Andrò allo stadio per la mia Juve». Con lui l’amico Franco Corsini: «Vado a vedere l’Empoli da quando avevo sette anni. E ora ne ho 75: si può proprio dire che sono azzurro dentro».



Poi ci sono anche i giovani, come Roy Talini che ha comprato i biglietti per tutta la famiglia e si lancia anche un pronostico: «Finisce 0-3, segnano Cristiano, Douglas Costa e Matuidi». Poi Talini si mette orgogliosamente in posa coi biglietti per tutta la famiglia. In fila c’è anche Chiara Bertolini, che si è messa a disposizione del fratello Davide, che gioca nella Primavera azzurra e che non si vuole perdere CR7. E qui emerge un simpatico “conflitto”: «La nostra è una famiglia di juventini, però Davide gioca nell’Empoli da quando ha 5 anni. Diciamo che è un po’ combattuto».