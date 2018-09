Droga, scoperto il giro di spaccio: arresti e denunce - Video

CASTELFIORENTINO. Un giro di spaccio tra Siena e la Campania è stato stroncato dalla Polizia di Stato, a conclusione dell’Operazione Family.

All’alba di ieri 14 settembre, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Siena hanno dato esecuzione a 5 misure cautelari, disposte dal Gip. presso il Tribunale di Siena nell’ambito dell’attività d’indagine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica.

I provvedimenti restrittivi sono stati emessi nei confronti di una consorteria criminale composta, a livello apicale, da soggetti di origine campana, dediti stabilmente e in concorso tra loro, all’approvvigionamento, alla detenzione e allo “spaccio” di considerevoli quantitativi di cocaina, una stima di circa 250/300 grammi per un giro di denaro sui 20.000 euro al mese, a Siena e provincia on ramificazioni anche in Valdelsa, a partire dal 2001.

L’operazione “Family”, ha visto circa 27 persone coinvolte e, come capi dell’organizzazione, i componenti di una famiglia di origine casertana, padre e uno dei figli maggiorenni, che da tempo abitano nella Val d’Arbia senese. Il capofila, detto “Lo Zio” e il figlio 26enne sono stati sorpresi nel sonno dagli investigatori della Squadra Mobile senese, che li hanno arrestati al loro domicilio a Monteroni d’Arbia e sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere. Un loro stretto collaboratore, 39 anni, è agli arresti domiciliari.

L’operazione, poi, è arrivata fino a Castelfiorentino dove un albanese di 48 anni, con numerosi precedenti penali a carico, è stato sottoposto ad obbligo di dimora e presentazione giornaliera visto che durante la perquisizione a casa i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato anche denaro contante per circa 2000 euro, evidente provento dell’attività illecita. L’uomo tra l’altro è risultato a seguito degli accertamenti clandestino sul territorio nazionale. Obbligo di dimore, poi, anche un kosovaro di 34 anni di Monteroni.

Le indagini, condotte dalla sezione antidroga della Squadra Mobile senese e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, sono state avviate nel marzo del 2017, e portate avanti soprattutto attraverso prolungate intercettazioni telefoniche con l’utilizzo di telecamere fisse.

Nell’ambito dell’attività investigativa, a seguito delle perquisizioni, decine sono stati i sequestri di cocaina e denaro contante per ogni singolo spacciatore, una parte del quale destinata all’acquisto di sostanze stupefacenti e l’altra investita in attività economiche, sulle quali sono in corso ulteriori accertamenti. Particolarmente importanti sono state anche le dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia. Le articolate indagini, hanno evidenziato un’inossidabile caratura criminale dettata dalla costante, consolidata e prolifica attività, agevolata dalla stretta colleganza con persone originarie e residenti soprattutto nel napoletano, anche inserite, in virtù dei loro precedenti, nel circuito della malavita organizzata campana.

I criminali hanno infatti garantito nel corso degli anni al capofila, in primis, un continuo e considerevole rifornimento di cocaina, fatta giungere, anche in quantitativi consistenti, dalla Colombia e immessa stabilmente nella piazza senese, in termini di minuto spaccio, fornendogli collaborazione anche per la custodia, il trasporto e la cessione di parte della droga.

Le serrate indagini proseguono ora per individuare la rete dei fiancheggiatori.