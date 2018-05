Lavoro, nuove assunzioni per l’estate nel resort di lusso

MONTAIONE. Modellare in ogni aspetto la crescita di Castelfalfi, senza lasciare alcun dettaglio al caso. È questo lo spirito che anima il nuovo amministratore delegato Gerardo Solaro del Borgo, che analizza fra presente e futuro lo sviluppo del resort della Tui, il colosso mondiale del turismo. Un’analisi a 360 gradi che guarda alla crescita degli arrivi, al ruolo fondamentale del golf club, ai margini di crescita dei prodotti come vino ed olio, fino ai posti di lavoro che ancora servono per un borgo ricco di eventi.



Il turismo va. «Eravamo vincolati a un turismo legato soprattutto al centro Europa, adesso però cresce sempre di più l’America, mentre si stanno aprendo nuovi orizzonti con l’Asia, grazie ad un accordo con una agenzia russa» spiega del Borgo. Una strategia che sta portando alla targetizzazione del pubblico che sceglie Castelfalfi per rispondere così ad ogni esigenza. L’elenco dei Paesi di provenienza, osservando i dati del 2017 abbraccia l’intero globo: Francia, Grecia, Italia, Svizzera, Turchia, Germania, Singapore, Albania, Irlanda, Giappone, Norvegia, Sud Africa, Brasile, Cina ed Emirati Arabi. Un lunghissimo elenco di paesi che vede Castelfalfi come meta ideale per trascorrere le vacanze oppure semplicemente qualche giorno di relax. «Per Capodanno abbiamo avuto un boom di presenze, tali da restare positivamente stupiti e chiudere le prenotazioni. Tanti giovani e professionisti italiani, un vero piacere accoglierli». Una risposta forte e puntuale anche da parte del territorio, come si ripete puntualmente a Pasqua. Nel 2018 più di 220 bambini hanno affollato le vie del borgo alla caccia delle uova in un gioco che si rinnova ogni anno dimostrando un amore e un successo senza fine.

Con le sue 27 buche è al top in Toscana, uno spazio così grande che consente di poter ospitare le gare e contemporaneamente gli individuali. Come confermato dalla stessa Tui il Golf club, gestito da, riveste un ruolo decisivo per Castelfalfi, ritenuto una delle principali attrazioni della tenuta, con oltre 220 soci e una crescita esponenziale negli anni: «Se il Golf club crescerà ancora, abbiamo lo spazio per ulteriori 9 buche». Il 2019 potrebbe essere l’anno buono per la realizzazione della Club House, la casa dei golfisti: «Vogliamo dar vita a questa struttura, così tanto desiderata dagli sportivi, il nostro obbiettivo è renderla disponibile per la prossima stagione».In occasione dell’Open Day del 10 gennaio scorso legato a nuove assunzioni c’è stata una importante risposta verso questa iniziativa: «Abbiamo registrato 300 accessi e 20 persone sono state assunte praticamente... “in diretta”». Per questa stagione estiva la tenuta fa sapere che ci sono ancora posti di lavoro, dal personale di cucina fino ai manutentori. «Necessitiamo di maggiore occupazione perché Castelfalfi ogni anno ospita sempre più eventi» prosegue del Borgo. Per candidarsi: job@castelfalfi.it oppure www.castelfalfi.com/it/lavora-con-noi/. In via di ultimazione una partnership con l’istituto Enriques di Castelfiorentino per un progetto di alternanza scuola-lavoro con gli studenti.La produzione di olio e vino cresce ogni anno, regalando picchi di vendite senza precedenti, come quello bianco che è in esaurimento. Degli oltre 20 ettari di vigneti, 10 sono stati impiantati dal 2012, mentre gli ulivi sono circa 2600. Nel frantoio si rivolgono più di 400 clienti fra piccoli proprietari e aziende agricole. Produzioni che hanno avuto la certificazione biologica nel 2016. Con oltre 600 ettari di riserva di caccia la tenuta mantiene un equilibrio marcato per gli ungulati, cervi, cinghiali e daini che sono tenuti in 3 recinti, grazie ad una attività di conservazione. «Il nostro obiettivo è quello di far vedere ai bambini la bellezza del territorio, grazie anche alla fauna presente». Un ruolo importante lo ricopre anche l’area di addestramento cani che scatta al termine della stagione venatoria; ogni anno attira centinaia di appassionati e persone che decidono di avvicinarsi a questa possibilità in un recinto di 60 ettari.Con la centrale a biomasse, dal punto di vista termico ed idrico Castelfalfi è indipendente. Per l’elettricità si ricorre ai pannelli solari e anche la copertura per questo fabbisogno è quasi totale, così come la depurazione delle acque è interna.Due casali in ristrutturazione, ancora tanti cantieri nella tenuta di Castelfalfi e il raggiungimento di un ambizioso traguardo: i 48 appartamenti del borgo sono stati venduti. Un movimento importante per i tanti vacanzieri che si preparano a vedere da vicino un’estate piena di eventi. Si parte a fine maggio con una festa legata all’agricoltura, arricchita da trattori d’epoca e un mercatino. Inoltre a fine giugno la prima edizione del festival “Tuscania” con arte, musica, cibo e vino. Gli hotel fanno registrare un ottimo afflusso e spesso sono gli eventi di grandi realtà a riempire completamente l’hotel “La Tabaccaia” e il recente “Castelfalfi”: «Si tratta di appuntamenti che smuovono centinaia di persone e rappresentano una vetrina senza precedenti».La convenzione che disciplina e regola i rapporti con l’amministrazione comunale ora guidata dal sindaco, venne stipulata nel 2007 e modificata nel 2011. Adesso ha avuto un rinnovo che si estende fino al 2025. Un segno tangibile di collaborazione: «La Tui - conclude del Borgo - crede con tutte le sue energie in questo progetto e un esempio arriva dagli stessi vertici. Uno di loro ha comprato casa proprio a Castelfalfi».©RIPRODUZIONE RISERVATA