Comune a caccia di evasori con nuovi strumenti “spia”

EMPOLI. Un progetto per incrementare il recupero dell’evasione, facendolo addirittura raddoppiare rispetto agli ultimi anni. Il Comune di Empoli, grazie ai fondi stanziati lo scorso anno dalla Regione nell’ambito di un bando volto al contrasto all’elusione fiscale, sta ultimando il potenziamento del Sistema integrato territoriale e nei prossimi mesi lancerà una campagna di accertamenti per portare alla luce le principali incongruenze nel pagamento dei tributi e delle imposte.



«Il Comune di Empoli, insieme ad altri 5-6 enti toscani, si è aggiudicato 40mila euro a fondo perduto dalla Regione – spiega l’assessore al bilancio e ai tributi, Andrea Taddei – con questi soldi stiamo costruendo una piattaforma che di fatto integrerà e implementerà gli strumenti già a nostra disposizione. Abbiamo affidato l’operazione ad una ditta specializzata che tassello dopo tassello sta mettendo in comunicazione le diverse banche dati che riguardano tributi, imposte, dichiarazioni e dati catastali. In questo modo, grazie all’acquisizione anche delle planimetrie dall’Agenzia delle Entrate (di cui parliamo a fianco, ndc), potremo avere nei prossimi mesi uno strumento ancora più efficiente per contrastare l’elusione».



L’operazione si inserisce in un solco già tracciato negli ultimi anni nel comune capofila del circondario. Il recupero dell’evasione, infatti, ha già fatto registrare una crescita notevole rispetto al passato. Basti pensare che rispetto ai poco meno di 300mila euro fatti “emergere” nel 2011 si è passati ai risultati record raggiunti tra il 2014 e il 2015, quando gli accertamenti arrivarono ad un ammontare di oltre un milione di euro. Ma l’obiettivo con la nuova piattaforma potenziata è di raggiungere quota due milioni di euro già a partire da quest’anno.



«Fin da quando ci siamo insediati come giunta il recupero dell’evasione fiscale è sempre stato in cima alla lista dei nostri obiettivi – continua l’assessore Taddei – perché crediamo che l’equità sia alla base della buona gestione di una città e non solo. Tuttavia riuscire a strutturare piani così complessi richiede tempo e risorse umane a disposizione, che devono essere anche formate e continuamente aggiornate. Purtroppo nel 2017 l’ufficio tributi ha perso due dipendenti, che hanno usufruito di una mobilità, e gli effetti si sono visti con una diminuzione degli importi recuperati: da oltre un milione degli anni precedenti a 800mila euro. Ora, però, siamo riusciti a riportare l’organico a quattro unità e già nei primi mesi del 2018 abbiamo accertato qualcosa come 1 milione e 400mila euro. Una cifra che contiamo di far aumentare ulteriormente di qui alla fine dell’anno grazie alle verifiche che sarà possibile fare con il potenziamento del Sistema integrato territoriale».



La piattaforma è in grado di incrociare la situazione tributaria, patrimoniale e catastale di ogni nucleo familiare e cittadino. Tariffe energetiche e forniture idriche, rifiuti, imposte sugli immobili. Le incongruenze saranno verificate e potranno portare ad un accertamento. «Ma il nuovo strumento ci permetterà anche di lanciare altre campagne mirate – conclude

Taddei – come quella che stiamo predisponendo sulle tipologie immobiliari A7, sulle quali spesso si verificano irregolarità nella tassazione dal momento che sono abitazioni di lusso che sono però considerate normali appartamenti agli occhi del Fisco».©RIPRODUZIONE RISERVATA