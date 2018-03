Confiscate le ville di Felice Maniero 

FUCECCHIO. Gli uomini del Nucleo di Polizia valutaria della Guardia di Finanza nella mattinata di lunedì 26 marzo hanno eseguito un decreto di confisca di beni emesso dal tribunale di Venezia che riguarda tre immobili riconducibili all'ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero.

Gli immobili, per un valore complessivo di 17 milioni, si trovano in Toscana, nelle province di Lucca, Pisa e Firenze, e più precisamente a Pietrasanta, Santa Croce Sull'Arno e Fucecchio. furono già sequestrati agli inizi del 2017. In quell'occasione furono emesse due ordinanze di

custodia cautelare nei confronti di un prestanome e di un promotore finanziario.

