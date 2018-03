Cade dal camion, è grave

VINCI. Nuovo infortunio sul lavoro dopo quello di mercoledì 21: quello del 23 ha avuto luogo all’interno dello stabilimento della Colorobbia, a Sovigliana, in via Pietramarina. Poco prima delle 18 un uomo, di 75 anni, era su un camion e da quest’altezza è caduto all’indietro per cause che sono in corso di accertamento.

È stato soccorso da un’automedica e da un’ambulanza della Pubblica assistenza di Empoli inviate dalla centrale del 118. L’uomo ha

riportato un trauma cranico grave ed è stato predisposto il trasferimento a Firenze, all’ospedale Careggi (Firenze) in codice di massima gravità.

Sul posto sono poi intervenuti in tarda serata i tecnici della medicina del lavoro dell’Asl per accertare la dinamica dell’infortunio.