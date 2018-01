Sparano per sfuggire alla polizia, presi i rapinatori dei supermercati

EMPOLI. Hanno terrorizzato la cittadinanza mettendo a segno due rapine a mano armata in una settimana in altrettanti supermercati. Ma non sono riusciti a farla franca e sono stati presi dalla polizia: per sfuggire alle forze dell'ordine hanno anche sparato un colpo ma non è servito. Nella serata di sabato 27 gennaio sono stati arrestati i due presunti autori degli agguati messi a segno nel "Penny market" di Empoli ed in un supermercato di Montelupo Fiorentino.

I due, italiani, sono stati bloccati mentre erano in sella a due scooter, dopo aver commesso una rapina a mano armata ai danni di un "Eurospin" di Montecatini , nel corso della quale, per agevolare la fuga, uno dei due ha esploso uno o più colpi di arma da fuoco.

Uno è stato arrestato da una volante del Commissariato di Montecatini, mentre l'altro è stato intercettato poco dopo, inseguito e bloccato da personale della squadra mobile di Firenze guidato dal dirigente Domenico Giacinto Profazio e del commissariato di Empoli Francesco Zunino.

I particolari dell'operazione verranno resi noti in una conferenze stampa che si terrà nella mattina di domenica 28 gennaio, alle 12, presso il commissariato di polizia di Empoli.