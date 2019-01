C’è lo chef Vallini dalla Isoardi per la gara ai fornelli

CECINA. Settimana numero venti e terza puntata della popolare trasmissione di Rai 1 “La Prova del cuoco”, condotta da Elisa Isoardi. Al suo fianco, dall’inizio della nuova edizione, Emanuele Vallini, cuoco e patron del ristorante La Carabaccia di Bibbona. Volto noto, da anni, in tivù, dove porta la sua maestria culinaria. Soprattutto su Rai 1. Mercoledì 23 gennaio si inizierà parlando del prodotto del giorno, i pistacchi, con la ricetta della chef mantovana Clara Zani, che preparerà una gustosa vellutata di zucca con salsiccia, aceto balsamico e pistacchi. . Con lei ci sarà l’esperta in fitoterapia Stefania La Badessa, che svelerà tutte le caratteristiche di questo frutto secco.



Nel “duello all’italiana” di mezzogiorno gli chef Silvano Librenti da Bologna e Pasquale Rinaldo da Napoli, che si sfideranno nella rivisitazione di un piatto tipico della cucina romana: i bucatini all’amatriciana.

Per la rubrica “piatti d’autore”, lo chef romano Marco Bottega cucinerà appetitosi paccheri ripieni di baccalà e provola.



Spazio anche alla creatività della chef toscana Luisanna Messeri, che preparerà deliziose crocchette di pollo con cornflakes.

Terza “manche” per i protagonisti de La prova del cuoco: i concorrenti Giovanna Marrucci da Roma e Rosa Muto da Cremona se la giocheranno a colpi di ricette, affiancate dagli chef Emanuele Vallini da Bibbona, con la sua Carabaccia, e Fabrizio Sepe da roma.



A giudicarli lo chef stellato Pino Cuttaia, la giornalista enogastronomica

Clara Mennella e - “giurata per un giorno” – la giornalista Monica Setta.Tornerà immancabile il “borsino” della spesa” di Mister Prezzo, Claudio Guerrini, con il suo report quotidiano dai banchi del mercato coperto di rimini. —