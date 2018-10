Porta a porta, via i cassonetti restano i disagi in zona mare

cecina



Porta a porta sì, porta a porta no. A tre settimane dall’introduzione del servizio, a Marina di Cecina il dibattito sul nuovo metodo di raccolta rifiuti non accenna a sopirsi. Continuano, infatti, le segnalazioni dei cittadini relativamente a sacchi abbandonati, ritardi nel ritiro e cestini straripanti. È quasi terminato, inoltre, l’iter di rimozione dei cassonetti. Oltre all’isola ecologica situata vicino al Metropolis, dal 9 ottobre, dicono da Rea, «rimarranno soltanto due batterie di contenitori: una in viale della Repubblica e una in via Ginori». Anche i cassonetti sistemati nel parcheggio dell’Acqua Village saranno eliminati, per essere sostituiti con bidoncini. Riservati ai giostrai che attualmente stazionano nell’area con i propri mezzi, i contenitori risultano invece utilizzati da chiunque. Rea, dunque, pensa di offrire, nel caso specifico, un servizio diverso. Sullo sfondo di tutto ciò ci sono il confronto con l’altra parte della città dove il porta a porta è a regime da diversi anni, Palazzi – con opinioni contrastanti sulla riuscita dell’iniziativa – e la convinzione dell’amministrazione, la quale ritiene il servizio un ottimo modo per raggiungere buone percentuali di differenziata e prosegue nell’intenzione di applicarlo, pian piano, a tutto il territorio comunale.







C’è, intanto, chi segnala la presenza di rifiuti abbandonati ai bordi delle strade, sia accanto ai cestini sia vicino agli alberi. E chi sottolinea problemi relativi al ritiro dell’organico che, a detta di alcuni residenti della zona C, talvolta rimarrebbe di fronte alle abitazioni oltre il dovuto. Ma c’è anche chi è soddisfatto del servizio. «È una buona iniziativa – dice Maria Bambara, residente in zona – Il ritiro è puntuale, anche se mi chiedo cosa avverrà ai sacchi della carta con la pioggia».







Sacchi che, da oggi, sarà più difficile gettare nei cassonetti. Sta volgendo infatti al termine l’iter di rimozione degli stessi. Dovrebbero rimanere tre punti di raccolta, due dei quali - in via Ginori e in viale della Repubblica - temporanei. Capita, intanto, di trovare, in centro a Cecina, alcuni cassonetti con la seguente dicitura: «Avviso, vi informiamo che la rimozione dei cassonetti inizierà dal 17 settembre». Si tratta di contenitori trasferiti da Marina. Nel centro di Cecina, infatti, per adesso non è previsto l’avvio del porta a porta. Anche se, dice l’assessore Antonio Giuseppe Costantino, «con il tempo vorremmo estendere questo tipo di raccolta a tutto il territorio comunale. Il percorso sarà lungo perché è necessario che il servizio sia a pieno regime nelle varie zone».







Un fatto, questo, che dovrebbe essere già avvenuto a San Pietro in Palazzi, dove il porta a porta esiste da diversi anni. «Io mi trovo bene – dice Silvano Gani, residente a Palazzi – basta ricordarsi quando mettere fuori i sacchetti con i diversi materiali». Non tutti la pensano, però, così.



«Ci sono sacchi abbandonati ovunque – dice Elisabetta Pantani – Secondo me bisognerebbe incentivare i cittadini a fare la differenziata, non obbligarli». D’accordo è anche Nicla Biancani, secondo la quale «ci sono delle zone dove i rifiuti si accumulano. I sacchi dell’organico sui marciapiedi, poi, attirano i topi». —