Ztl, stop sul promontorio. Restano attivi gli stalli blu

CASTIGLIONCELLO. Torna alla normalità la viabilità a Castiglioncello. Con venerdì 31 agosto, infatti, sono terminate la zona a traffico limitato, la quale ha interessato l'area del promontorio della frazione, e la Zpru, zona di particolare rilevanza urbanistica. Residenti e turisti devono però fare attenzione. Saranno infatti attivi fino al 30 settembre i parcheggi a pagamento negli stalli blu del promontorio e all'interno del parco del castello Pasquini con le seguenti tariffe: 50 centesimi per mezz'ora di sosta, un euro e 50 centesimi ogni ora e 11 euro per tutto il giorno. A pagamento sarà anche il parcheggio di via Abbati, situato dietro la stazione ferroviaria di Castiglioncello, al costo di un euro per ogni ora di sosta.

ZTL E ZPRU. Da sabato scorso, primo settembre, dunque, a Ztl terminata, le auto possono nuovamente circolare all'interno delle strade del promontorio senza limitazioni di orario.Non ci sarà inoltre più bisogno per gli automobilisti, conclusa anche la Zpru, di esporre il pass giallo fino a poco tempo fa necessario per parcheggiare lungo le strade che rientrano nella zona di particolare rilevanza urbanistica (l'area a monte di Castiglionello e quella a monte e a mare di Portovecchio, ad esempio). All'interno della Zpru, infatti, la sosta era consentita ai veicoli dei residenti e degli autorizzati muniti di pass rilasciato dal soggetto gestore dei parcheggi a pagamento. Oggi il parcheggio è libero.

PROTESTE PER I COSTI DEI PARCHEGGI. Insieme a Ztl e Zpru sta volgendo a termine anche l'estate 2018. Una stagione, quest'ultima, che a Castiglioncello è stata caratterizzata dalle proteste per l'aumento delle tariffe dei parcheggi e degli abbonamenti. Lasciare l'auto sul promontorio o al castello Pasquini dalle 8 alle 20, ad esempio, costa 11 euro, due in più rispetto al 2017.Rincari simili sono mal digeriti da turisti e residenti. Ciò è vero anche per quanto riguarda gli abbonamenti: il mensile, infatti, è passato da 30 a 120 euro, mentre lo stagionale da 50 a 250 euro. Molte le proteste sollevate dai turisti. E a lamentarsi sono soprattutto coloro che soggiornano a monte della frazione, nella zona delle Spianate, perché sono costretti a scendere in spiaggia utilizzando mezzi propri. Ma lamentele sono giunte al Tirreno anche dai residenti di Rosignano che abitualmente affittano sdraio e ombrelloni in uno degli stabilimenti balneari di Castiglioncello.

SERVIZIO NAVETTA. Non solo proteste a causa della sosta troppo cara. I cittadini hanno

spesso richiesto anche un servizio navetta diretto tra la zona a monte della frazione e piazza della Vittoria. La navetta che da anni opera sul territorio nei mesi di luglio ed agosto e che parte dal parcheggio delle Spianate, infatti, compie tragitti troppo lunghi per giungere in centro.